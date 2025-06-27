Що відомо про нові санкції

Нові санкції торкнулися громадян Росії та Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Указ Президента України.

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Санкції запровадили, зокрема, щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва безпілотних літальних апаратів у Росії.

Йдеться про компанії та фахівців, які займалися розробкою і виробництвом таких дронів, як:

"Герань";

"Орлан-10";

"SuperCam".

Крім того, санкції введено щодо осіб, причетних до схем обходу міжнародних обмежень для імпорту товарів подвійного призначення.

Синхронізація санкцій з міжнародними партнерами