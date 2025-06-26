Фіцо погрожує накласти вето на новий пакет санкцій проти Кремля

Зокрема Роберт Фіцо пригрозив накласти вето під час голосування, передає 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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Якщо це не відкладуть, ми накладемо вето… Ми завтра не будемо голосувати за цей пакет,

– сказав Фіцо та зазначив, що підсумки саміту Словаччина підтримає.

Словацький прем’єр вбачає проблему в програмі RepowerEU та відмові від російського газу. Зокрема Фіцо переконаний, що це зашкодить промисловості його країни.

Я відмовляюся платити більше за газ через Україну,

– заявив Роберт Фіцо під час засідання комітету з європейських справ.

Зауважте! Він додав, що його обов’язок як уряду Словацької Республіки – стверджувати, що ця програма є шкідливою.