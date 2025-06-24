Словаччина може підтримати нові санкції проти Росії

У понеділок ввечері Бланар заявив, що словацький уряд оцінює кожен пакет санкцій з огляду на те, чи може він зашкодити національній економіці, пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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Переговори ще тривають. Але на основі того, що вже обговорено, зрозуміло, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати,

– сказав Юрай Бланар.

Водночас він додав, що Словаччина вимагатиме "гарантій" та підтримки для пом’якшення наслідків відключення від російських енергоресурсів. Йдеться про суму у розмірі до 20 мільярдів євро.

Є також арбітражні ризики, які можуть зачепити Словацьку Республіку – ймовірно, на суму до 20 мільярдів євро. Саме тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як ці негативні наслідки будуть компенсовані,

– пояснив МЗС Словаччини.

Міністр наголосив, що для його країни політично важливо, аби обговорення пакету санкцій було перенесено до Європейської Ради та пов’язано з ініціативою RePowerEU. І він, і прем’єр-міністр Роберт Фіцо домагаються зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, чия країна головуватиме у переговорах щодо RePowerEU.

Що відомо про позицію Словаччини та Угорщини? Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина виступають проти запропонованого пакета санкцій ЄС. Причиною є побоювання щодо енергетичної безпеки та незгоду з прагненням Брюсселя заборонити імпорт російського газу й нафти. Однак сама Словаччина ніколи не ветувала й не блокувала жодного пакета санкцій проти Росії.

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