Таку заяву Фіцо зробив 16 червня після зустрічі з віцепрем'єр-міністром Петером Кмецем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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Що сказав Фіцо про вступ України до ЄС

Насамперед Фіцо знову запропонував провести зустріч прем'єрів України та Словаччини. Зауважимо, що вперше про це словацький прем'єр згадував ще у квітні.

Раніше такі переговори проходили у жовтні 2024 року біля Ужгорода. Також до цього була зустріч у словацькому місті Михайлівці. Проте весняну ініціативу реалізувати не вдалося.

Окрім цього, Фіцо підтвердив підтримку європейського курсу України. Проте водночас заявив, що не бачить її майбутнього в НАТО. На його думку, Київ має бути "максимально підготовлений" до членства в Євросоюзі.

Додамо, що Офіс віцепрем'єра Кмеца раніше оприлюднив таку ж позицію, у якій підтримав вступ України до ЄС. Зокрема, у документі сказано, що українські біженці не створюють навантаження на бюджет Словаччини, а натомість допомагають заповнити вакансії, на які тривалий час не могли знайти працівників.

Видання зазначає, що Словаччина після вступу України до ЄС, ймовірно, втратить частину коштів із фондів згуртування, що є основним джерелом європейських дотацій. Проте ці втрати можуть компенсуватися економічним зростанням і спільними проєктами з розвитку прикордонної інфраструктури.

Втім, попри підтримку євроінтеграції України, прем'єр Словаччини досі виступає проти запровадження нових санкцій проти Росії, якщо вони "зашкодять" національним інтересам його країни.

Зокрема, 15 червня Фіцо закликав відкласти голосування за новий пакет санкцій ЄС проти Росії, поки не буде обговорено питання постачання газу. Він також зазначив, що Словаччина не має жодних підстав страждати через Україну і хоче гарантій щодо наявності газу та контролю цін.