Такое заявление Фицо сделал 16 июня после встречи с вице-премьер-министром Петером Кмецем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N.

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Что сказал Фицо о вступлении Украины в ЕС

Прежде всего Фицо снова предложил провести встречу премьеров Украины и Словакии. Заметим, что впервые об этом словацкий премьер упоминал еще в апреле.

Ранее такие переговоры проходили в октябре 2024 года возле Ужгорода. Также до этого была встреча в словацком городе Михайловце. Однако весеннюю инициативу реализовать не удалось.

Кроме этого, Фицо подтвердил поддержку европейского курса Украины. Однако одновременно заявил, что не видит ее будущего в НАТО. По его мнению, Киев должен быть "максимально подготовлен" к членству в Евросоюзе.

Добавим, что Офис вице-премьера Кмеца ранее обнародовал такую же позицию, в которой поддержал вступление Украины в ЕС. В частности, в документе сказано, что украинские беженцы не создают нагрузку на бюджет Словакии, а взамен помогают заполнить вакансии, на которые долгое время не могли найти работников.

Издание отмечает, что Словакия после вступления Украины в ЕС, вероятно, потеряет часть средств из фондов сплочения, что является основным источником европейских дотаций. Однако эти потери могут компенсироваться экономическим ростом и совместными проектами по развитию пограничной инфраструктуры.

Впрочем, несмотря на поддержку евроинтеграции Украины, премьер Словакии до сих пор выступает против введения новых санкций против России, если они "повредят" национальным интересам его страны.

В частности, 15 июня Фицо призвал отложить голосование за новый пакет санкций ЕС против России, пока не будет обсужден вопрос поставок газа. Он также отметил, что Словакия не имеет никаких оснований страдать из-за Украины и хочет гарантий относительно наличия газа и контроля цен.