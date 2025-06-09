Такое заявление Фицо сделал 8 июня после того, как парламент одобрил резолюцию, призывающую правительство не поддерживать никаких новых мер против России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Что сказал Фицо о санкциях против России

По словам Фицо, резолюция является так называемым "политическим инструментом с сильным посланием". Он также добавил, что никогда не будет голосовать за санкции, которые "навредят" Словакии.

В Reuters отмечают, что под руководством коалиции нынешнего премьера Словакия, которая является членом НАТО и Евросоюза, отошла от позиции западных союзников по Украине и прекратила официальную военную помощь государству.

Там также подчеркивают, что Фицо выступал против введения санкций в отношении России за ее войну в Украине, объясняя это тем, что торговые меры наносят больше вреда Словакии и Евросоюзу, чем Москве.

Стоит заметить, что новая резолюция, одобрена на парламентском заседании с малым количеством присутствующих, обязала членов правительства не голосовать за новые санкции и торговые ограничения в отношении России. Однако пока непонятно, насколько обязательной она является для выполнения в соответствии с конституцией.

Кроме этого, Фицо также заявил, что не может поддержать никаких мер, которые прекратят импорт российского топлива для словацких атомных электростанций. Он заверил, что заинтересован быть конструктивным игроком в Европейском Союзе, но не за счет Словакии.

В агентстве отмечают, что попытки ударить по газовому и ядерному секторах России постоянно сталкиваются с препятствиями, в частности с сопротивлением Словакии и Венгрии, которые до сих пор зависят от российского энергоснабжения.

В то же время Словакия не блокировала никаких предыдущих санкций ЕС, включая 17-й пакет, направленный против теневого флота Москвы, который приняли в мае.

Однако отметим, что ранее Фицо поддержал идею проведения референдума по отмене санкций против России.

Словацкий премьер считает, что они якобы ухудшают отношения между Киевом и Москвой.