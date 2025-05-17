В частности, для отмены санкций против России в стране могут провести референдум. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Фицо.

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Что словацкий премьер думает о референдуме в стране по санкциям

Робер Фицо отметил, что словаки выдвигают идею проведения референдума об отмене санкций против России. Он утвердил, что поддержал бы такое голосование.

Я не думаю, что нужен референдум по этому поводу. Но, если будет такой референдум, я его поддержу,

– отметил Фицо.

Чиновник говорит, что на самом деле Россия уже приспособилась к ограничениям, поэтому введение санкций вредит не ей, а Европе. К слову, ранее такой тезис выдвигал Владимир Путин, заявив, что будут страдать именно те, кто голосует за санкции.

Роберт Фицо во время общения с журналистами отметил, что лично он поддерживает стремление к миру. Новый пакет санкций в таком случае Фицо считает неуместным и наоборот ухудшает отношения Украины и России. Однако вето, по словам премьер-министра его правительство будет накладывать только на санкции против России, которые могут повредить Словакии.

Напомним, в Словацкой Республике появлялись петиции о референдуме об отмене санкций против России. Идею предложили словаки. Известно, что такой документ уже подписали около 400 тысяч жителей Словакии.

Ранее Роберт Фицо пообещал Путину, что сделает все возможное для блокирования плана ЕС REPowerEU, предусматривающий отказ от российского газа и других энергоресурсов. Для этого премьер Словакии говорил, что страны Евросоюза просто не смогут жить без газа из России.