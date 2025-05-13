Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия готова к любым санкциям

Во время встречи с руководителями "Деловой России" в Кремле Владимир Путин раскритиковал тех, кто вводит против его страны санкции. Он назвал "придурками" тех, кто принимает решение об ограничениях для России.

По словам Путина, Россия должна быть готова к любым действиям со стороны других стран. Он пригрозил тем, кто вводит санкции, что это несет вред исключительно для них.

Они в ущерб себе делают много вещей. Кажется же, что того и того не будут делать точно, потому что это им вредит. Но ведь делают, придурки. Ой, извините, пожалуйста,

– сказал российский президент.

Владимир Путин не боится санкций, ведь считает, что "кто начинает пугаться, сразу все проигрывает". О том, что западные санкции не являются угрозой для Москвы говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в СМИ ранее писали, что европейские лидеры будут обращаться к Дональду Трампу, если в Украине не начнется временное перемирие. Санкции против России могут усилиться и в случае, если Путин не появится на встрече с Владимиром Зеленским в Турции.

Стоит отметить, что американская сторона не дала четкого ответа относительно возможного введения санкций, если российские атаки по Украине продолжатся.