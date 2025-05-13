Европейские лидеры ждут возможных переговоров Зеленского и Путина в Турции, прежде чем начать давить на США с требованием объявить новые санкции против Москвы, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Европа ожидает встречи в Стамбуле

После разговоров между американскими и европейскими чиновниками в понедельник стало понятно, что США хотят предоставить возможность провести переговоры между Россией и Украиной в четверг, 15 мая, прежде чем усиливать давление на Путина. Об этом изданию сообщили осведомленные источники.

Если глава Кремля откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится в четверг на немедленное и безусловное прекращение огня, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить его обещание ввести санкции против Москвы.

Следующие шаги администрации Трампа по России остаются непонятными в течение последних 48 часов.

В разговорах между американскими и европейскими чиновниками 12 мая последние не смогли четко объяснить, готовы ли все еще ввести санкции против России, если прекращение огня не наступит. Также неизвестно точно, что будут делать США, если Путин откажется встречаться с Зеленским и продолжит атаки на Украину.

В понедельник Дональд Трамп высказал мнение, что мог бы полететь в Турцию, чтобы присоединиться к возможным переговорам между Зеленским и Путиным.

К слову, ранее сообщалось, что администрация Трампа подготовила варианты для президента по усиления экономического давления на Россию.