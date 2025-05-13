Європейські лідери чекають можливих переговорів Зеленського і Путіна у Туреччині, перш ніж почати тиснути на США з вимогою оголосити нові санкції проти Москви, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Європа очікує зустріч у Стамбулі

Після розмов між американськими та європейськими чиновниками у понеділок стало зрозуміло, що США хочуть надати можливість провести переговори між Росією та Україною в четвер, 15 травня, перш ніж посилювати тиск на Путіна. Про це виданню повідомили обізнані джерела.

Якщо очільник Кремля відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться в четвер на негайне та безумовне припинення вогню, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати його обіцянку запровадити санкції проти Москви.

Наступні кроки адміністрації Трампа щодо Росії залишаються незрозумілими протягом останніх 48 годин.

У розмовах між американськими та європейськими чиновниками 12 травня останні не змогли чітко пояснити, чи готові все ще запровадити санкції проти Росії, якщо припинення вогню не настане. Також невідомо достеменно, що робитимуть США, якщо Путін відмовиться зустрічатися із Зеленським і продовжить атаки на Україну.

У понеділок Дональд Трамп висловив думку, що міг би полетіти до Туреччини, щоб приєднатися до можливих переговорів між Зеленським і Путіним.

До слова, раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа підготувала варіанти для президента щодо посилення економічного тиску на Росію.