Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента США у Білому домі.

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Трамп може приїхати на переговори у Туреччину

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує отримати дуже хороші результати від зустрічі у Туреччині. Він переконаний, що Зеленський і Путін будуть там. Окрім цього, президент США заговорив про можливість свого візиту.

Я думав про поїздку до Стамбула. Є така ймовірність, якщо я думаю, що щось відбудеться,

– додав він.

Трамп вважає, що ці переговори можуть зупинити "криваву баню", якою він називає війну Росії проти України. За його словами, щодня на полі бою гинуть солдати: "Це не американські солдати, вони з Росії та України, але це теж люди".

