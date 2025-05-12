Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як заява Трампа вплинула на стратегію Європи

За словами європейських дипломатів, Володимир Зеленський не мав іншого вибору, крім як прийняти запрошення Владіміра Путіна на переговори в Стамбулі – через страх образити Трампа. Водночас Путін зробив цю пропозицію, аби не відштовхнути президента США та уникнути зростаючого тиску з боку Європи на Трампа щодо запровадження жорсткіших санкцій.

Попри це, західні дипломати стверджують, що не мають підстав вважати, що Трамп діяв у змові з російським диктатором.

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі спільно прибули до Києва цими вихідними, щоб наголосити на необхідності 30-денного припинення вогню, яке, на їхню думку, має розпочатися в понеділок, 12 травня.

Метою візиту Кіра Стармера, Еммануеля Макрона, Фрідріха Мерца та Дональда Туска був тиск на Трампа з вимогою визнати, що Путін зволікає, і що США не мають політичної альтернативи, окрім як запровадити нищівні економічні санкції проти Росії,

– йдеться в матеріалі The Guardian.

Відомо, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем вже підготував пакет санкцій, який має широку підтримку в Конгресі.

9 травня міністри закордонних справ країн ЄС зібралися у Львові, де оголосили про плани створити спеціальний трибунал для переслідування російського керівництва за злочин агресії. Велика Британія також оголосила про додаткові санкції проти "тіньового флоту" Росії.

За словами журналістів, частково через позицію Трампа Велика Британія наразі відклала запровадження нового пакету санкцій, запланованого на 12 травня. Водночас ЄС продовжує підготовку 17-го пакета, який планують ухвалити наприкінці травня. Речник уряду Німеччини заявив, що ЄС почне роботу над санкціями, якщо до кінця доби 12 травня не буде оголошено припинення вогню.

Однак "справжнім зрушенням" стали б додаткові санкції з боку США – не лише через економічний ефект, а й через політичний символізм: визнанням Трампом, що саме Путін є головною перешкодою на шляху до мирного врегулювання.