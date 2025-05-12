Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как заявление Трампа повлияло на стратегию Европы

По словам европейских дипломатов, Владимир Зеленский не имел другого выбора, кроме как принять приглашение Владимира Путина на переговоры в Стамбуле – из-за страха обидеть Трампа. В то же время Путин сделал это предложение, чтобы не оттолкнуть президента США и избежать растущего давления со стороны Европы на Трампа о введении более жестких санкций.

Несмотря на это, западные дипломаты утверждают, что не имеют оснований считать, что Трамп действовал в сговоре с российским диктатором.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши совместно прибыли в Киев в эти выходные, чтобы подчеркнуть необходимость 30-дневного прекращения огня, которое, по их мнению, должно начаться в понедельник, 12 мая.

Целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска было давление на Трампа с требованием признать, что Путин медлит, и что США не имеют политической альтернативы, кроме как ввести сокрушительные экономические санкции против России,

– говорится в материале The Guardian.

Известно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм уже подготовил пакет санкций, который имеет широкую поддержку в Конгрессе.

9 мая министры иностранных дел стран ЕС собрались во Львове, где объявили о планах создать специальный трибунал для преследования российского руководства за преступление агрессии. Великобритания также объявила о дополнительных санкциях против "теневого флота" России.

По словам журналистов, частично из-за позиции Трампа Великобритания пока отложила введение нового пакета санкций, запланированного на 12 мая. В то же время ЕС продолжает подготовку 17-го пакета, который планируют принять в конце мая. Представитель правительства Германии заявил, что ЕС начнет работу над санкциями, если до конца суток 12 мая не будет объявлено прекращение огня.

Однако "настоящим сдвигом" стали бы дополнительные санкции со стороны США – не только из-за экономического эффекта, но и из-за политического символизма: признанием Трампом, что именно Путин является главным препятствием на пути к мирному урегулированию.