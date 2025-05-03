Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У США підготували нові санкції проти Росії

Троє американських чиновників та джерело, наближене до цього питання, повідомили Reuters, що офіційні особи США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії. Серед головних цілей – державний російський енергетичний гігант "Газпром", а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі.

Американські посадовці очікують, що цей пакет санкцій посилить тиск на Росію під час мирних переговорів. Водночас поки залишається незрозумілим, чи схвалить Дональд Трамп цей пакет проти Росії, "чия симпатія до заяв і дій Москви змінилася розчаруванням через ігнорування правителем Росії Владіміром Путіним його закликів до припинення вогню і мирних переговорів".

Співрозмовники видання зауважують, що ухвалення нового пакета санкцій проти Росії залежить виключно від Трампа.

Рада національної безпеки США намагається скоординувати певний набір більш жорстких каральних заходів проти Росії. Цей пакет має бути схвалений Трампом,

– заявило одне ж джерел Reuters.

Журналісти додають, що якщо Трамп таки погодить нові санкції, то це означатиме, що президент США посилив свою позицію щодо Кремля.

До слова, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані Дональд Трамп дорікнув Путіну. Американський президент заявив, що Путін "грає з ним і, можливо, він не хоче припиняти війну".