Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В США подготовили новые санкции против России

Трое американских чиновников и источник, приближенный к этому вопросу, сообщили Reuters, что официальные лица США завершили разработку новых экономических санкций против России. Среди главных целей – государственный российский энергетический гигант "Газпром", а также крупные компании, работающие в сфере природных ресурсов и банковском секторе.

Американские чиновники ожидают, что этот пакет санкций усилит давление на Россию во время мирных переговоров. В то же время пока остается непонятным, одобрит ли Дональд Трамп этот пакет против России, "чья симпатия к заявлениям и действиям Москвы сменилась разочарованием из-за игнорирования правителем России Владимиром Путиным его призывов к прекращению огня и мирных переговоров".

Собеседники издания отмечают, что принятие нового пакета санкций против России зависит исключительно от Трампа.

Совет национальной безопасности США пытается скоординировать определенный набор более жестких карательных мер против России. Этот пакет должен быть одобрен Трампом,

– заявил один из источников Reuters.

Журналисты добавляют, что если Трамп таки согласует новые санкции, то это будет означать, что президент США усилил свою позицию в отношении Кремля.

К слову, после встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп упрекнул Путина. Американский президент заявил, что Путин "играет с ним и, возможно, он не хочет прекращать войну".