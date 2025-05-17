Зокрема, для скасування санкцій проти Росії в країні можуть провести референдум. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Фіцо.

Дивіться також Загрози майбутнього: чим небезпечні для Європи такі політики, як Фіцо

Що словацький прем'єр думає про референдум в країні щодо санкцій

Робер Фіцо зазначив, що словаки висувають ідею проведення референдуму щодо скасування санкцій проти Росії. Він затвердив, що підтримав би таке голосування.

Я не думаю, що потрібен референдум з цього приводу. Але, якщо буде такий референдум, я його підтримаю,

– зазначив Фіцо.

Посадовець говорить, що насправді Росія вже пристосувалася до обмежень, тому запровадження санкцій шкодить не їй, а Європі. До слова, раніше таку тезу висував Владімір Путін, заявивши, що страждатимуть саме ті, хто голосує за санкції.

Роберт Фіцо під час спілкування з журналістами зазначив, що особисто він підтримує прагнення до миру. Новий пакет санкцій у такому випадку Фіцо вважає недоречним і навпаки погіршує стосунки України та Росії. Однак вето, за словами прем'єр-міністра його уряд накладатиме лише на санкції проти Росії, що можуть зашкодити Словаччині.

Нагадаємо, у Словацькій Республіці з'являлися петиції щодо референдуму про скасування санкцій проти Росії. Ідею запропонували словаки. Наразі відомо, що такий документ вже підписали близько 400 тисяч жителів Словаччини.

Раніше Роберт Фіцо пообіцяв Путіну, що зробить все можливе для блокування плану ЄС REPowerEU, що передбачає відмову від російського газу та інших енергоресурсів. Для цього прем'єр Словаччини говорив, що країни Євросоюзу просто не зможуть жити без газу з Росії.