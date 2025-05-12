Фицо планирует заблокировать отказ ЕС от российского газа

По мнению Фицо, Словакия и в целом Евросоюз не способны прожить без энергоносители из России, пишет 24 Канал со ссылкой на Liga.net.

Читайте также Словакия и Венгрия раскритиковали план ЕС по отказу от энергоносителей из России

Если потребуется, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов,

– сказал Роберт Фицо.

Если же будет принято решение, что будут голосовать не единогласно, а большинством, тогда, как отметил словацкий премьер, "великие державы примут свое решение",

Если вы считаете, что кто-то купит топливо у Westinghouse и внедрит это в наши АЭС, то это невозможно,

– добавил Фицо.

Однако, например, Украина успешно эксплуатирует тепловыделяющие сборки Westinghouse с 2015 года на реакторах ВВЭР-1000. А с 2023 года – на реакторах ВВЭР-440, как в Словакии.

Остановка поставок газа вызовет нестабильность,

– считает словацкий политик.

Заметьте! Он отметил, что во время переработки нефти нефтехимические заводы были настроены на использование как раз российской нефти, и остановка может вызвать технологические проблемы.