Орбан снова встал на сторону Фицо

Орбан заявил, что инициатива Урсулы фон дер Ляйен, по его словам, может обанкротить Европу и переложить непосильные расходы на плечи центральноевропейских семей, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Орбана в X.

Читайте также Комиссар Венгрии препятствует отказу от российской энергозависимости

При этом он снова заявил, что Венгрия "не позволит Брюсселю заставить венгерские семьи платить за вступление Украины в ЕС".

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Роберт Фицо прав. Предложение президента Урсулы фон дер Ляйен приведет к банкротству Европы и положит невыносимое бремя на семьи Центральной Европы. Мы не позволим Брюсселю заставить венгерские семьи платить за вступление Украины в ЕС!

Предварительно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что правительство Словакии не может согласиться с нынешней версией плана Еврокомиссии по отказу от российского газа.

Еврокомиссия представила дорожную карту, которая предусматривает полное прекращение импорта российского газа до 2027 года и значительное сокращение поставок нефти.

Важно! Венгрия и Словакия остаются единственными странами ЕС, которые до сих пор в значительной степени зависят от трубопроводного импорта российских энергоносителей.