Почему санкции против России важны

Российские ракеты, дроны, почти вся техника на поле боя, которая действительно имеет силу, а также российские финансы, технологические компании зависят от того, как Россия торгует с миром. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на "Форуме власти и бизнеса", рассказывает 24 Канал.

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По словам Зеленского, российское производство оружия напрямую зависит от наличия современных станков.

Российские ракеты и дроны состоят из десятков критических компонентов, которые Россия завозит благодаря различным схемам из других стран.

Российский бюджет критически зависит от нефтегазовых доходов.

Российская экономика и личные капиталы так называемой путинской элиты не могут нормально функционировать без связей с юрисдикциями мира.

Олигархи России очень любят деньги, свою роскошную жизнь, хотят для своих детей хорошего образования, в частности в Европе, и нуждаются в нормальной медицине.

Поэтому наша задача очевидна: пока Россия вкладывается в эту войну, для нее должен быть максимально закрытым весь мир. Это и о безопасности нашей, и об обычной человеческой справедливости. Именно это должны обеспечивать санкционными режимами нашими и партнеров,

– подчеркнул Зеленский.

Важно! По словам Зеленского, страны, в том числе страны Запада, продолжают поставлять России оборудование и критические компоненты. Только за прошлый год были зафиксированы поставки в Россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса по меньшей мере из 12 стран мира.

Что надо запретить для России

Президент отметил, что сейчас путинская элита очень хочет, чтобы запад не просто не вводил новые санкции, а ослабил все существующие. Однако Украина и партнеры должны запретить для России критические элементы:

искусственный интеллект;

инструменты и сервисы для тренировки ИИ;

высокопроизводительное вычислительное оборудование;

специализированные дата-сети, включая спутниковые снимки.

Наша санкционная работа должна быть конкретная по каждому направлению и максимально современная,

– добавил Зеленский.

Стоит знать! Президент считает, что необходимо создать новую международную платформу по контролю за экспортом товаров двойного назначения. Это должно помочь защититься не только от России, но и косвенно от ее сообщников, таких как Иран и Северная Корея.