Як Україні зможуть передати заморожені активи?

Активи можуть перевести у більш ризикові інвестиції, аби отримати більше прибутку для України та посилити тиск на Росію, повідомляє 24 Канал з посиланням на POLITICO.

Найголовніше, що цей варіант не передбачає негайної конфіскації активів, проти чого більшість країн ЄС виступають через фінансові та юридичні проблеми. 30 серпня це питання планують обговорити 27 міністрів закордонних справ ЄС.

Оскільки Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі приблизно 8 мільярдів євро у 2026 році, країни ЄС шукають нові ідеї для продовження фінансування постраждалої від війни країни на тлі обмежених внутрішніх бюджетів та відсутності можливостей для випуску загальноєвропейського боргу,

Скільки заморожених активів Росії є у Європі? У Європі заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро, з яких 190 мільярдів зберігаються в бельгійській Euroclear, а до 20 мільярдів – у французькому Clearstream.

Яка позиція країн щодо передачі активів?

Балтійські країни, що межують з Росією, та кілька інших вже давно наполягають на тому, щоб ЄС повністю конфіскував ці активи. У складі Комісії латвійський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс і глава зовнішньої політики Естонії Кая Каллас просувають цю ідею.

Проте існує опір з боку країн Західної Європи, зокрема Німеччини, Італії та Бельгії. Остання особливо вразлива до юридичних та фінансових ризиків, оскільки саме в ній знаходиться Euroclear – фінансова установа, яка володіє більшою частиною російських активів.

Як обхідний шлях, юристи Комісії розглядають можливість передачі активів"спеціальній цільовій компанії", яку підтримують низка країн ЄС та, можливо, іноземних держав.

Чиновники порівняли запропонований новий фонд з Європейським механізмом стабільності (ЄМС) – фондом фінансової допомоги країнам, який підтримують лише члени єврозони та був створений поза договорами ЄС.

Потенційний фонд для України також буде відкритий для країн G7, включаючи Велику Британію та Канаду, які виступають за конфіскацію активів,

Загалом, ця нова структура надасть ЄС більший контроль для передачі активів Україні, коли для цього настане час.

