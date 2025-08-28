Як ЄС посилить тиск на Росію?
Вже найближчим часом ЄС планує затвердити новий пакет санкцій проти Росії, який стане 19-м за рахунком. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє 24 Канал.
У своїй заяві очільниця Єврокомісії засудила криваву атаку російської армії на Київ.
Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси в ЄС. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня,
– зазначила фон дер Ляєн.
Вона запевнила, що ЄС продовжить "чинити максимальний тиск на Росію" через агресію, Москви, яка не припиняється.
Це означає посилення нашого режиму санкцій. Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій,
– підкреслила президентка ЄК.
Також вона зазначила, що паралельно продовжуватиметься робота щодо заморожених російських активів. Країни Євросоюзу обговорять, як можна використати ці кошти на потреби оборони та відновлення України.
Що відомо про атаку на Київ?
- У ніч на 28 серпня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Терористи застосували дрони-камікадзе та різні види ракет. Постраждало десятки людей у різних районах столиці, особливо у Дарницькому районі, де прямим влучання було знищено частину п'ятиповерхівки. Станом на 12:19 було відомо про 15 загиблих, серед них – 4 дітей.
- Внаслідок обстрілу постраждала будівля представництва Європейського Союзу у Києві. Також руйнувань зазнав офіс Британської ради і наразі не може приймати відвідувачів.
- Через масовану атаку пошкоджень зазнали дві будівлі Головного управління Державної податкової служби. Удари зачепили також головний офіс Банку "Кредит Дніпро" та офіс ОТП Банку, й двох його відділень.
- Під обстріл потрапило й сортувальне депо "Нової пошти". Серйозних поранень зазнали троє працівників компанії – вони знаходяться у стані тяжкої та середньої тяжкості.