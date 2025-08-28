Як ЄС посилить тиск на Росію?

Вже найближчим часом ЄС планує затвердити новий пакет санкцій проти Росії, який стане 19-м за рахунком. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє 24 Канал.

У своїй заяві очільниця Єврокомісії засудила криваву атаку російської армії на Київ.

Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси в ЄС. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня,

– зазначила фон дер Ляєн.

Вона запевнила, що ЄС продовжить "чинити максимальний тиск на Росію" через агресію, Москви, яка не припиняється.

Це означає посилення нашого режиму санкцій. Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій,

– підкреслила президентка ЄК.

Також вона зазначила, що паралельно продовжуватиметься робота щодо заморожених російських активів. Країни Євросоюзу обговорять, як можна використати ці кошти на потреби оборони та відновлення України.

Що відомо про атаку на Київ?