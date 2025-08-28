Як обстріл пошкодив податкову?
Внаслідок масованого російського обстрілу столиці пошкоджені дві будівлі Головного управління ДПС, повідомляє 24 Канал з посиланням на в.о Голови структури Лесі Карнаух.
За її словами, у двох спорудах вибиті вікна та пошкоджені фасади. Серед співробітників постраждалих немає, проте Центри обслуговування платників, розташовані в пошкоджених будівлях, тимчасово не працюватимуть.
Усі послуги можна буде отримати в інших ЦОПах.
Постраждала будівля податкової / фото Лесі Карнаух
Головне про масовану атаку в ніч на 28 серпня
- Російський удар дронами та ракетами вночі 28 серпня пошкодив будівлю представництва Євросоюзу в Києві, що є порушенням Віденської конвенції. Посадовці ЄС, включаючи Каю Каллас та Катаріну Матернову, засудили атаку.
- Під час масованої атаки по Києву найбільше постраждали Дарницький та Деснянський райони. Для гасіння пожеж залучали авіацію; тривають пошуково-рятувальні роботи із залученням важкої техніки та кінологів.
- Серед поранених – 11-річна дівчинка у край тяжкому стані, яка постраждала під час удару по Дарницькому району, а також є загиблі, включаючи 14-річного підлітка.