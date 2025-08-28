Зокрема, рятувальники розбирають завали у Дарницькому районі Києва, де було пряме влучання у будинок. Там досі можуть бути люди. Детальніше про роботи надзвичайних служб 24 Каналу повідомила Світлана Водолага – начальниця управління комунікацій ДСНС України.

До теми Люди знаходять уламки ракет у квартирах: деталі страшного обстрілу Києва на одній з локацій

Як ліквідовують наслідки атаки на Київ?

Через наслідки російської атаки рятувальники працювали на 23 локаціях у 8 районах Києва. Найбільше від обстрілу постраждали Дарницький та Деснянський райони. Станом на 9:30 ранку роботи тривають на 5 локаціях.

Для ліквідації пожеж залучали авіацію, але через тривогу роботу авіації поки призупинили. Щойно це буде можливо, ми знову долучимо літаки,

– розповіла Світлана Водолага.

За оновленими даними, вже 8 людей загинуло та 45 людей постраждали через російську атаку на столицю. На жаль, цифри не є остаточними та можуть динамічно змінитися.

До гасіння пожеж залучили авіацію / відео 24 Канал

Найбільше людей постраждало у Дарницькому районі, де росіяни поцілили у житловий будинок. Там зруйнований під'їзд з 1 по 5 поверхи. Саме на цій локації відомо про 7 загиблих, з яких – одна дитина.

Зауважимо, що за життя 11-річної дівчинки, яку врятували на місці влучання, зараз борються лікарі. Вона – у край складному стані.

Як повідомили у Національній поліції, там не виходять на зв'язок іще 10 людей. Потенційно вони можуть перебувати під завалами. Пошукові роботи тривають. Для цього залучена важка інженерна техніка, аварійно-рятувальна та роботизована техніка, кінологічні розрахунки. На місці також працює спецпідрозділ ДСНС "Дельта", який з перших хвилин рятував людей.

Що відомо про влучання у п'ятиповерхівку в Києві?