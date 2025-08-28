Зокрема, рятувальники розбирають завали у Дарницькому районі Києва, де було пряме влучання у будинок. Там досі можуть бути люди. Детальніше про роботи надзвичайних служб 24 Каналу повідомила Світлана Водолага – начальниця управління комунікацій ДСНС України.
До теми Люди знаходять уламки ракет у квартирах: деталі страшного обстрілу Києва на одній з локацій
Як ліквідовують наслідки атаки на Київ?
Через наслідки російської атаки рятувальники працювали на 23 локаціях у 8 районах Києва. Найбільше від обстрілу постраждали Дарницький та Деснянський райони. Станом на 9:30 ранку роботи тривають на 5 локаціях.
Для ліквідації пожеж залучали авіацію, але через тривогу роботу авіації поки призупинили. Щойно це буде можливо, ми знову долучимо літаки,
– розповіла Світлана Водолага.
За оновленими даними, вже 8 людей загинуло та 45 людей постраждали через російську атаку на столицю. На жаль, цифри не є остаточними та можуть динамічно змінитися.
До гасіння пожеж залучили авіацію / відео 24 Канал
Найбільше людей постраждало у Дарницькому районі, де росіяни поцілили у житловий будинок. Там зруйнований під'їзд з 1 по 5 поверхи. Саме на цій локації відомо про 7 загиблих, з яких – одна дитина.
Зауважимо, що за життя 11-річної дівчинки, яку врятували на місці влучання, зараз борються лікарі. Вона – у край складному стані.
Як повідомили у Національній поліції, там не виходять на зв'язок іще 10 людей. Потенційно вони можуть перебувати під завалами. Пошукові роботи тривають. Для цього залучена важка інженерна техніка, аварійно-рятувальна та роботизована техніка, кінологічні розрахунки. На місці також працює спецпідрозділ ДСНС "Дельта", який з перших хвилин рятував людей.
Що відомо про влучання у п'ятиповерхівку в Києві?
- Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що під час масованої атаки на столицю України, росіяни прямим ударом ракети знищили цілий під'їзд будинку у Дарницькому районі. За словами посадовця, ракета зайшла в районі 3 – 4 поверху п'ятиповерхівки.
- Рятувальники працюють на місці, аби врятувати людей, які можуть перебувати під завалами. З-під заваленого будинку лунають голоси поранених, що кличуть на допомогу.
- У МВС також повідомили, що ракетних ударів було два, один з яких – у будинок. Припускають, що мовиться про ракети з касетною бойовою частиною, адже автівки біля зруйнованого будинку посічені.
