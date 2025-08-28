В частности, спасатели разбирают завалы в Дарницком районе Киева, где было прямое попадание в дом. Там до сих пор могут быть люди. Подробнее о работе чрезвычайных служб 24 Каналу сообщила Светлана Водолага – начальница управления коммуникаций ГСЧС Украины.

К теме Люди находят обломки ракет в квартирах: детали страшного обстрела Киева на одной из локаций

Как ликвидируют последствия атаки на Киев?

Из-за последствий российской атаки спасатели работали на 23 локациях в 8 районах Киева. Больше всего от обстрела пострадали Дарницкий и Деснянский районы. По состоянию на 9:30 утра работы продолжаются на 5 локациях.

Для ликвидации пожаров привлекали авиацию, но из-за тревоги работу авиации пока приостановили. Как только это будет возможно, мы снова привлечем самолеты,

– рассказала Светлана Водолага.

По обновленным данным, уже 8 человек погибли и 45 человек пострадали из-за российской атаки на столицу. К сожалению, цифры не являются окончательными и могут динамично измениться.

К тушению пожаров привлекли авиацию / видео 24 Канал

Больше всего людей пострадало в Дарницком районе, где россияне попали в жилой дом. Там разрушен подъезд с 1 по 5 этажи. Именно на этой локации известно о 7 погибших, из которых – один ребенок.

Заметим, что за жизнь 11-летней девочки, которую спасли на месте попадания, сейчас борются врачи. Она – в крайне сложном состоянии.

Как сообщили в Национальной полиции, там не выходят на связь еще 10 человек. Потенциально они могут находиться под завалами. Поисковые работы продолжаются. Для этого привлечена тяжелая инженерная техника, аварийно-спасательная и роботизированная техника, кинологические расчеты. На месте также работает спецподразделение ГСЧС "Дельта", которое с первых минут спасало людей.

Что известно о попадании в пятиэтажку в Киеве?