В центре Киева в домах выбиты стекла и есть повреждения от обломков. Подробнее о циничном обстреле России с места событий рассказала ведущая 24 Канала Дарья Трунова.

Каковы последствия атаки по центру Киева?

Террористическая атака россиян уже унесла жизни 8 погибших, ранены по меньшей мере 30 человек. К сожалению, цифры могут расти. В историческом центре Киева на улице Жилянской выбиты окна, повреждены дома – подобная ситуация и на соседних улицах.

В квартирах люди находят обломки от ракет и сносят их на улицу, на местах работают чрезвычайные службы.

Также обломками повредили гимназию, которая, конечно, готовилась к первому сентября. Теперь же неизвестно, смогут ли туда вернуться ученики с началом учебного года.

Люди шокированы, они знают, как работают "Шахеды", их звуки, а тут – прилет от ракеты. После звуков взрывов некоторые спустились в укрытие. Говорят, взрыв был страшной силы. Люди утверждают, что хоть за время войны привыкли к взрывам, но эта атака была чрезвычайно страшной, которую ни с чем не сравнить,

– сообщила Дарья Трунова.

В то же время жители столицы находят силы, чтобы вернуться к рабочим будням. Уже открыты кафе и магазины.

Последствия обстрела Киева / МВД, ГСЧС

Заметим, что центра города, последствия массированной атаки есть еще в 7 районах Киева: всего 20 локаций по всей столице. Речь идет о Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Массированный обстрел Киева: что известно