Как обстрел повредил налоговую?
В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления ГНС, сообщает 24 Канал со ссылкой на и.о. Председателя структуры Леси Карнаух.
По ее словам, в двух зданиях выбиты окна и повреждены фасады. Среди сотрудников пострадавших нет, однако Центры обслуживания плательщиков, расположенные в поврежденных зданиях, временно не будут работать.
Все услуги можно будет получить в других ЦОПах.
Главное о массированной атаке в ночь на 28 августа