Украинские звезды отреагировали на циничную российскую атаку по Киеву. Они выразили соболезнования близким погибших и пострадавшим, передает Show 24.
Даша Квиткова
Ночью блогер Даша Квиткова с сыном, как и многие украинцы, проснулась от взрывов и побежала в укрытие. Она призвала людей беречь друг друга и находиться в безопасных местах во время атаки.
Даша Квиткова с сыном во время обстрела Киева / Скриншот из инстаграма блогера
Елена Мандзюк
Блогер Елена Мандзюк распространила в инстаграме видео, на котором человек из-под завалов кричит: "Помогите!". Она выразила соболезнования семьям, которые потеряли близких людей из-за российского террора.
"Помогите!" – этот крик из-под завалов сегодня в Киеве, крик просьбы спасения к каждому из нас, который будет звучать в нашей голове бесконечно, пока мы не поборем страшного врага, который безосновательно забирает жизни наших детей ночью, когда они мирно спят в своих кроватях. Россия – террорист! Россия – зло! Все российское – террор! И пока это зло существует, ни один город, ни одна страна рядом не может быть безопасной,
– подчеркнула Мандзюк.
Елена Мандзюк об обстреле Киева / Скриншот из инстаграма блогера
Кристина Решетник
Сердце разрывается, потому что сейчас не с детьми, которые под взрывами всю ночь. И от несправедливости – им стелят красные дорожки, а они ждут, пока поедет Келлог, чтобы ударить по мирному населению,
– написала Кристина Решетник.
Кристина Решетник об ударе по Киеву / Скриншот из ее инстаграма
Ольга Сумская
28 августа. Киев. Одна из самых страшных ночей для столицы. Глубокие соболезнования пострадавшим в этом аду. Все рядом, под взрывы содрогались дома. Вся ночь в паркинге,
– отметила Ольга Сумская.
На ночную атаку России на Киев также отреагировали Женя Янович, Григорий Решетник, Джамала, Владимир Дантес, Наталья Могилевская, Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева.
Реакции звезд на российскую атаку / Скриншоты из инстаграма
Что известно об обстреле Киева 28 августа?
Напомним, что мониторинговые каналы сообщали об опасности еще с вечера 27 августа.
В результате российской атаки пострадали Дарницкий, Днепровский, Соломенский, Шевченковский, Голосеевский, Оболонский и Деснянский районы столицы.
Российская армия уничтожила ракетой целый подъезд пятиэтажки в Дарницком районе Киева.
По состоянию на сейчас известно о 8 погибших и 45 пострадавших, среди которых дети.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким погибших в результате российской атаки. Вечная память!