Даниэль Салем рассказал о последствиях обстрела Киева в последнем выпуске шоу "Зважені та щасливі". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм СТБ.
Позади у нас очень сложная неделя, потому что сосед-агрессор в очередной раз напомнил о себе и в результате последней атаки на столицу полностью уничтожен наш съемочный павильон,
– рассказал ведущий.
В помещении, что разрушили российские оккупанты, снимали множество украинских проектов: "Все буде добре", "За живое", "Один за всех", "Как найти любовь".
В течение последних 9 недель в этом павильоне снимали "Взвешенных и счастливых", в частности эпизоды со взвешиваниями участников.
Но несмотря на страшный обстрел, проект продолжают снимать.
Ранее россияне разрушили другой павильон
- В ноябре прошлого года из-за российского обстрела подвергся разрушениям съемочный павильон шоу "МастерШеф". Это произошло в момент, когда шла активная подготовка к началу съемок 15 сезона.
- Никто из людей не пострадал, но само помещение было уничтожено: поломанные конструкции, выбитые двери, разрушенная крыша.
- Но организаторам удалось возобновить производство нового сезона. В июне этого года на экраны вышел финальный выпуск 15 сезона. Победительницей стала Нэнси Топко.