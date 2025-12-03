Даніель Салем розповів про наслідки обстрілу Києва в останньому випуску шоу "Зважені та щасливі". Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм СТБ.
Позаду в нас дуже складний тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе і в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон,
– розповів ведучий.
У приміщенні, що зруйнували російські окупанти, знімали безліч українських проєктів: "Все буде добре", "За живе", "Один за всіх", "Як знайти кохання".
Росіяни зруйнували павільйон СТБ: відео
Упродовж останніх 9 тижнів у цьому павільйоні знімали "Зважених та щасливих", зокрема епізоди зі зважуваннями учасників.
Та попри страшний обстріл, проєкт продовжують знімати.
Тим часом у мережі обговорюють повернення ще одного легендарного проєкту – "Танці з зірками". 28 грудня відбудеться прем'єра спеціального благодійного випуску. Зі сторінки шоу стало відомо, хто потрапив у фінальну трійку учасників.
Раніше росіяни зруйнували інший павільйон
- У листопаді минулого року через російський обстріл зазнав руйнувань знімальний павільйон шоу "МастерШеф". Це сталось у момент, коли тривала активна підготовка до початку знімань 15 сезону.
- Ніхто з людей не постраждав, але саме приміщення було понищене: поламані конструкції, вибиті двері, зруйнований дах.
- Та організаторам вдалося відновити виробництво нового сезону. У червні цього року на екрани вийшов фінальний випуск 15 сезону. Переможницею стала Ненсі Топко.