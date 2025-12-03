Даніель Салем розповів про наслідки обстрілу Києва в останньому випуску шоу "Зважені та щасливі". Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм СТБ.

Цікаво "Танці з зірками" повертаються: всі учасники та де дивитись передноворічний спецвипуск

Позаду в нас дуже складний тиждень, бо сусід-агресор вкотре нагадав про себе і в результаті останньої атаки на столицю вщент знищено наш знімальний павільйон,

– розповів ведучий.

У приміщенні, що зруйнували російські окупанти, знімали безліч українських проєктів: "Все буде добре", "За живе", "Один за всіх", "Як знайти кохання".

Росіяни зруйнували павільйон СТБ: відео

Упродовж останніх 9 тижнів у цьому павільйоні знімали "Зважених та щасливих", зокрема епізоди зі зважуваннями учасників.

Та попри страшний обстріл, проєкт продовжують знімати.

Тим часом у мережі обговорюють повернення ще одного легендарного проєкту – "Танці з зірками". 28 грудня відбудеться прем'єра спеціального благодійного випуску. Зі сторінки шоу стало відомо, хто потрапив у фінальну трійку учасників.

Раніше росіяни зруйнували інший павільйон