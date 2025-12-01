Премьера спецвыпуска состоится 28 декабря в 20:00. Что известно об участниках, судьях и другие подробности программы – смотрите в материале 24 Канала.

Не пропустите Тарас и Елена Тополи разводятся

Предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами" пройдет со слоганом "Движение к жизни" и будет иметь благотворительную цель. Вместе с Superhumans Center проект собирает средства на прицельную эвакуацию. Благодаря ей раненых бойцов с передовой доставляют в больницу в среднем за 15-17 часов. Это время критически важно и часто решает, удастся ли сохранить человеку конечность или даже жизнь.

Кто станет участниками "Танцев со звездами"?

В благотворительном спецвыпуске танцевального шоу примут участие :

ветеранка Руслана Данилкина;

стендап-комик Василий Байдак;

ведущая "Завтрака с 1+1" Неля Шовкопляс;

фронтмен группы O.Torvald Женя Галич;

ведущая ТСН Наталья Островская;

герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин;

ведущая программы "Ближе к звездам" Натали Солоник;

певица KOLA;

актер Павел Текучев;

Кроме того, на паркет выйдет инфлюенсерка Даша Квиткова, ведущий реалити "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник и актриса Наталка Денисенко.

Участников предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами" / Фото 1+1

Судьи шоу "Танцы со звездами"

Оценивать выступления участников будет звездное жюри:

Певица Наталья Могилевская , которая была участницей "Танцев со звездами" в 1-м, 3-м и 4-м сезонах, и в последнем в паре с Игорем Кузьменко одержала победу.

, которая была участницей "Танцев со звездами" в 1-м, 3-м и 4-м сезонах, и в последнем в паре с Игорем Кузьменко одержала победу. Танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар, который принимал участие во 2, 6, 7 и 8 сезонах "Танцев со звездами". С начала полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился к ВСУ.

Когда меня пригласили на благотворительный эфир, первое, на что я обратил внимание, это цель этого мероприятия. Потому что если ради развлечения, я бы даже не пытался говорить об этом с командованием. Во-вторых, я обратил внимание на должность судьи и обрадовался, потому что сейчас, при всем желании, я не смог бы быть в роли танцовщика, годы службы немного испортили мое здоровье,

– рассказывал танцор в комментарии Viva.

Артист Монатик , который был судьей шоу в 2021 году.

, который был судьей шоу в 2021 году. Прима-балерина Национальной оперы Украины и руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной Екатерина Кухар.



Судьи благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" / Фото 1+1

Где смотреть благотворительный спецвыпуск "Танцев со звездами"?

Шоу будут транслировать на телеканале 1+1 Украина.

Команда проекта на своей странице в инстаграме отметила, что "Танцы со звездами. Движение к жизни" – это напоминание, что украинцы – народ сверхлюдей, который несмотря на все продолжает жить, творить и развиваться.

Благотворительный спецвыпуск должен вдохновить зрителей на веру в себя.