Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченка.

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 00:29 6 декабря. Первоначально она была связана с угрозой ударов "Шахедами". Впоследствии добавилась угроза из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Около 01:31 в столице прогремели первые взрывы. Как сообщил Тимур Ткаченко, они связаны с работой ПВО.

В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Город под вражеской атакой,

– написали в КМВА.

Перед этим воздушные силы ВСУ предупреждали о движении нескольких враждебных целей на столицу.

