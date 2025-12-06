Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.
Дивіться також "Шахеди" знову тероризують Україну: тривогу оголосили у Києві та низці областей
Що відомо про вибухи у Києві?
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 00:29 6 грудня. Спочатку вона була пов'язана із загрозою ударів "Шахедами". Згодом додалась загроза через зліт ворожого МіГ-31К.
Близько 01:31 у столиці пролунали перші вибухи. Як повідомив Тимур Ткаченко, вони пов'язані із роботою ППО.
В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Місто під ворожою атакою,
– написали в КМВА.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух кількох ворожих цілей на столицю.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Які ще регіони під атакою?
Вибухи під час нічної атаки чули на Київщині, в Одесі та Дніпрі. Подекуди ворог запускав й балістику.
Також вибух пролунав у Чернігові. Там відомо про падіння ворожого безпілотника.