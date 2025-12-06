Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Що відомо про вибухи у Києві?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 00:29 6 грудня. Спочатку вона була пов'язана із загрозою ударів "Шахедами". Згодом додалась загроза через зліт ворожого МіГ-31К.

Близько 01:31 у столиці пролунали перші вибухи. Як повідомив Тимур Ткаченко, вони пов'язані із роботою ППО.

В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Місто під ворожою атакою,

– написали в КМВА.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух кількох ворожих цілей на столицю.

Які ще регіони під атакою?