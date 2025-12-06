О взрывах там сообщило Суспільне. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.
Хронология атаки "Шахеды" снова терроризируют Украину: тревогу объявили в Киеве и ряде областей
Что известно о взрывах в Днепре 6 декабря?
После полуночи в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения врагом ударных БПЛА.
А после 1 ночи Воздушные силы предостерегали о непосредственной опасности для Днепра, а также Павлограда.
По подсчетам мониторинговых сообществ, на агломерацию налетело не менее двух десятков беспилотников.
Сообщение о первых взрывах появилось в местных каналах в 01:12.
А ближе к 01:30 из оккупированного Крыма враг атаковал Днепр баллистическими ракетами. И снова раздались взрывы.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще раздавались взрывы из-за атаки БпЛА этой ночью?
- О работе ПВО против "Шахедов" писала Киевская ОВА.
- Также в Чернигове были взрывы, БпЛА упал в черте города.