О взрывах там сообщило Суспільне. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" снова терроризируют Украину: тревогу объявили в Киеве и ряде областей

Что известно о взрывах в Днепре 6 декабря?

После полуночи в Днепре и области объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения врагом ударных БПЛА.

А после 1 ночи Воздушные силы предостерегали о непосредственной опасности для Днепра, а также Павлограда.

По подсчетам мониторинговых сообществ, на агломерацию налетело не менее двух десятков беспилотников.

Сообщение о первых взрывах появилось в местных каналах в 01:12.

А ближе к 01:30 из оккупированного Крыма враг атаковал Днепр баллистическими ракетами. И снова раздались взрывы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы из-за атаки БпЛА этой ночью?