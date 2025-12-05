Около 19:30 для Киевщины объявили опасность в связи с появлением российских беспилотников в воздушном пространстве региона, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Киевской области?
В 19:47 Воздушные силы сообщили о БПЛА на востоке Киевщины, двигавшихся в направлении Борисполя и Броваров.
Тогда Киевская ОВА предупредила о взрывах в области. Это следствие работы ПВО по вражеским целям.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности!,
– обратилась к украинцам власть.
Также в КОВА напомнили о необходимости соблюдать информационную тишину, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.
К слову, днем уже объявляли воздушную тревогу в Бориспольском и Броварском районах из-за двигавшихся из Черниговской области российских дронов.
Каковы последствия последних атак России на Украину?
- 5 декабря россияне обстреляли дронами Днепропетровскую область. В Васильковской общине Синельниковского района оккупанты попали в БПЛА по жилому сектору. Погиб 12-летний мальчик. Пострадали его родители – женщина, 1988 года рождения и мужчина, 1986 года. Разрушен частный дом, еще один поврежден.
- В Покровской общине Никопольского района в результате вражеской атаки также пострадал мужчина, 1955 года рождения – он получил минно-взрывную травму.
- В результате атаки 4 декабря в Одесской области возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено админздание, рядом расположены многоэтажки и легковые авто. Известно о раненых.