Как ЕС усилит давление на Россию?
Уже в ближайшее время ЕС планирует утвердить новый пакет санкций против России, который станет 19-м по счету. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает 24 Канал.
В своем заявлении руководительница Еврокомиссии осудила кровавую атаку российской армии на Киев.
Я возмущена атакой на Киев, которая также задела наши офисы в ЕС. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля,
– отметила фон дер Ляйен.
Она заверила, что ЕС продолжит "оказывать максимальное давление на Россию" из-за агрессии, Москвы, которая не прекращается.
Это означает усиление нашего режима санкций. Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций,
– подчеркнула президент ЕК.
Также она отметила, что параллельно будет продолжаться работа по замороженным российским активам. Страны Евросоюза обсудят, как можно использовать эти средства на нужды обороны и восстановления Украины.
Что известно об атаке на Киев?
- В ночь на 28 августа Россия осуществила комбинированную атаку на Киев. Террористы применили дроны-камикадзе и различные виды ракет. Пострадали десятки людей в разных районах столицы, особенно в Дарницком районе, где прямым попадание было уничтожено часть пятиэтажки. По состоянию на 12:19 было известно о 15 погибших, среди них – 4 детей.
- В результате обстрела пострадало здание представительства Европейского Союза в Киеве. Также разрушениям подвергся офис Британского совета и пока не может принимать посетителей.
- Из-за массированной атаки повреждения получили два здания Главного управления Государственной налоговой службы. Удары задели также главный офис Банка "Кредит Днепр" и офис ОТП Банка, и двух его отделений.
- Под обстрел попало и сортировочное депо "Новой почты". Серьезные ранения получили трое работников компании – они находятся в состоянии тяжелой и средней тяжести.