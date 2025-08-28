Как ЕС усилит давление на Россию?

Уже в ближайшее время ЕС планирует утвердить новый пакет санкций против России, который станет 19-м по счету. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает 24 Канал.

В своем заявлении руководительница Еврокомиссии осудила кровавую атаку российской армии на Киев.

Я возмущена атакой на Киев, которая также задела наши офисы в ЕС. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля,

– отметила фон дер Ляйен.

Она заверила, что ЕС продолжит "оказывать максимальное давление на Россию" из-за агрессии, Москвы, которая не прекращается.

Это означает усиление нашего режима санкций. Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций,

– подчеркнула президент ЕК.

Также она отметила, что параллельно будет продолжаться работа по замороженным российским активам. Страны Евросоюза обсудят, как можно использовать эти средства на нужды обороны и восстановления Украины.

Что известно об атаке на Киев?