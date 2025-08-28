Под атакой книжный магазин Readeat?
О повреждении Readeat сообщил владелец заведения Дмитрий Феликсов. По его словам, в результате взрывной волны в магазине выбило окна, передает 24 Канал.
Смотрите также Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами: что известно о пострадавших и жертвах
Помещение, оборудования и книги покрылись пылью и грязью, однако серьезных разрушений удалось избежать.
Взрывная волна повредила книжный магазин Readeat / Фото из фейсбука Дмитрия Феликсова
"Книжный магазин, его оборудование и книги припали пылью и грязью, которую мы уберем в ближайшие несколько часов", – отметил Феликсов. Он добавил, что заведение возобновит работу уже сегодня, 28 августа, в 11:00.
Под ударом еще один известный книжный магазин?
Повреждения получил и книжный магазин "КнигоЛенд" на Олимпийской. У сообщении на странице заведения указано, что взрывная волна разбила окна, повредила помещение и испортила часть книг.
"Приносим искренние соболезнования всем, кто пострадал этой ночью, мы с вами, крепко обнимаем", – говорится в обращении. Несмотря на убытки, книжный магазин продолжает работать.
Что известно об атаке врага?
- В ночь на 28 августа Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Киеву. Враг применил дроны и ракеты различных типов.
- В результате атаки погибли 10 человек, еще 45 получили ранения. Разрушения зафиксированы более чем на 20 объектах в семи районах города. Среди жертв и пострадавших есть дети.
- В результате обстрела Киева пострадало депо "Новой почты", ранения получили трое работников. Пострадавшие в тяжелом и среднем по тяжести состояниях.