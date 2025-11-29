Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Киев24", передает 24 Канал.

Что сказал Игнат об атаке на Киев?

Игнат рассказал, что подтвердить использование реактивных "Шахедов" в ночь на 29 ноября можно будет после того, как найдут соответствующие обломки.

Мы пишем о дронах типа "Шахед", "Гербера" и других типов, которые и могут быть реактивными БпЛА. Они время от времени применяются, нет массового их использования, но они попадают тоже в статистику,

– отметил он.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ отметил, что их обнаруживают и идентифицируют также и по скорости, по параметрам полета можно понять, что это был за дрон, поэтому более подробная информация об этом возможно появится позже.

Что известно об атаке на Украину?