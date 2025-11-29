Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ24", передає 24 Канал.
Дивіться також Один був посеред вулиці, іншого дістали з-під завалів: деталі про жертв атаки на Київ
Що сказав Ігнат про атаку на Київ?
Ігнат розповів, що підтвердити використання реактивних "Шахедів" у ніч на 29 листопада можна буде після того, як знайдуть відповідні уламки.
Ми пишемо про дрони типу "Шахед", "Гербера" та інших типів, які й можуть бути реактивними БпЛА. Вони час від часу застосовуються, немає масового їхнього використання, але вони потрапляють теж у статистику,
– зазначив він.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ зазначив, що їх виявляють та ідентифікують також і по швидкості, по параметрах польоту можна зрозуміти, що це був за дрон, тому більш детальна інформація щодо цього можливо зʼявиться пізніше.
Що відомо про атаку на Україну?
У ніч на 29 листопада Росія запустила близько 36 ракет і майже 600 дронів, націлених на енергетику та житлові будинки, що спричинило пошкодження та пожежі.
Цього разу російські військові вкотре атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок цього постраждало 37 людей, 15 з них перебувають у лікарнях. Окрім цього, двоє людей загинули.
Також в Києві через російську атаку виникли проблеми з водопостачанням та перебої зі світлом. На правому березі Києва був знижений тиск води, а західна частина столиці залишилася без електроенергії.