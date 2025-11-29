Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ24", передає 24 Канал.

Що сказав Ігнат про атаку на Київ?

Ігнат розповів, що підтвердити використання реактивних "Шахедів" у ніч на 29 листопада можна буде після того, як знайдуть відповідні уламки.

Ми пишемо про дрони типу "Шахед", "Гербера" та інших типів, які й можуть бути реактивними БпЛА. Вони час від часу застосовуються, немає масового їхнього використання, але вони потрапляють теж у статистику,

– зазначив він.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ зазначив, що їх виявляють та ідентифікують також і по швидкості, по параметрах польоту можна зрозуміти, що це був за дрон, тому більш детальна інформація щодо цього можливо зʼявиться пізніше.

Що відомо про атаку на Україну?