Скільки цілей Росія запустила проти України та куди вони летіли?

Російські ракети та дрони летіли зокрема на Київ. Під час атаки поранень зазнали десятки поранених, щонайменше троє людей загинули.

Мої співчуття рідним та близьким. Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію,

– зазначив президент.

Зеленський додав, що європейські партнери ухвалили рішення щодо заморожених російських активів й говорити про кроки, щоб цю війна й обстріли якнайшвидше припинилися.