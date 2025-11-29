Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
Россия выпустила около 36 ракет и почти 600 дронов: Зеленский назвал главные цели
Основные тезисы
- Россия запустила около 36 ракет и почти 600 дронов, нацеленных на энергетику и жилые дома, что повлекло повреждения и пожары.
- Атака привела к десяткам раненых и трем погибшим, а Зеленский призвал к усилению защиты и давления на Россию.
За ночь российская армия запустила против гражданской инфраструктуры около 36 ракет и почти 600 дронов. Враг целился по энергетике и жилым домам. Вследствие этого произошло много повреждений и пожаров.