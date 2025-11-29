В сети показали, как двигались вражеские цели во время атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый канал "ПВО Радар".

Как двигались российские ракеты и дроны 29 ноября?

Основной целью захватчиков был Киев и область. В результате атаки зафиксированы местами критические разрушения энергетической инфраструктуры. Восстановление займет некоторое время и может длиться дольше, чем в прошлый раз.



Карта движения вражеских целей 29 ноября / Инфографика "ПВО Радар"

Какие последствия атаки на Украину: коротко о главном