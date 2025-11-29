В сети показали, как двигались вражеские цели во время атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый канал "ПВО Радар".
Смотрите также В Киеве во время массированного обстрела произошли перебои со светом
Как двигались российские ракеты и дроны 29 ноября?
Основной целью захватчиков был Киев и область. В результате атаки зафиксированы местами критические разрушения энергетической инфраструктуры. Восстановление займет некоторое время и может длиться дольше, чем в прошлый раз.
Карта движения вражеских целей 29 ноября / Инфографика "ПВО Радар"
Какие последствия атаки на Украину: коротко о главном
По информации мэра Киева Виталия Кличко, под атакой 29 ноября оказались сразу несколько районов столицы – Дарницкий, Святошинский, Шевченковский, Соломенский и Днепровский. Обломки российских дронов упали на многоэтажки, на некоторых локациях вспыхнули пожары.
В результате атаки погибли два человека. Кроме этого, пострадали еще по меньшей мере 15 человек, 8 из них, в частности 13-летнего ребенка, медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте.
Немало последствий атаки фиксируют и в Киевской области. В Броварском районе повреждены 6 многоэтажек, из которых эвакуировали 52 человека, в том числе трое детей. Также пострадали частные дома, автомобили, гаражи, здание торгового центра, а город Фастов временно обесточен.