Наразі там є проблеми з водою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Що відомо про проблеми з водою у Києві?

За даними Кличка, у житлових будинках правого берега Києва станом на 7:43 знижений тиск води в системах водопостачання.

Окрім цього, у місті є перебої зі світлом. Станом на о пів на 8 годину ранку без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.

Які наслідки російської атаки на Київ: коротко про головне