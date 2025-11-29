Наразі там є проблеми з водою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Що відомо про проблеми з водою у Києві?
За даними Кличка, у житлових будинках правого берега Києва станом на 7:43 знижений тиск води в системах водопостачання.
Окрім цього, у місті є перебої зі світлом. Станом на о пів на 8 годину ранку без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.
Які наслідки російської атаки на Київ: коротко про головне
Внаслідок атаки на Київ загинув чоловік, ще 15 людей постраждали, 8 із них перебувають у стаціонарах медзакладів.
Окрім цього, є пошкодження багатоповерхових та приватних будинків у Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах столиці. У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю 2-поверхової будівлі.
У Дніпровському районі, внаслідок влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу пошкоджені 2 поверхи, виникла пожежа. Наразі її ліквідували. У Шевченківському районі загоряння виникло в 14-поверховому житловому будинку, але, на щастя, його також загасили.