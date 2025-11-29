Сейчас там есть проблемы с водой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Что известно о проблемах с водой в Киеве?
По данным Кличко, в жилых домах правого берега Киева по состоянию на 7:43 снижено давление воды в системах водоснабжения.
Кроме этого, в городе есть перебои со светом. По состоянию на половину 8 часов утра без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.
Какие последствия российской атаки на Киев: коротко о главном
В результате атаки на Киев погиб человек, еще 15 человек пострадали, 8 из них находятся в стационарах медучреждений.
Кроме этого, есть повреждения многоэтажных и частных домов в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах столицы. В Дарницком районе обломки упали на кровлю 2-этажного здания.
В Днепровском районе, в результате попадания обломков БПЛА в один из домов жилого комплекса повреждены 2 этажа, возник пожар. Сейчас его ликвидировали. В Шевченковском районе возгорание возникло в 14-этажном жилом доме, но, к счастью, его также потушили.