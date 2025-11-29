Про це пише 24 Канал із посиланням на "КС: новини Київ".

Що відомо про жертв російського обстрілу столиці?

Під час масованої атаки уламками побило автівки на ходу в Дарницькому районі, люди в цей момент їхали по своїх справах.

Водія та пасажирів однієї з автівок госпіталізували з осколковими пораненнями. Товариш постраждалого Сергій розповів, що внаслідок вибуху чоловіку поранило вухо та частину обличчя.

Наслідки російського терору Дарницького району: дивіться відео "КС: новини Київ"

Свідок підтвердив, що однією з жертв атаки став звичайний перехожий.

Крім того, о 10:19 стало відомо, що кількість жертв внаслідок атаки зросла. Володимир Зеленський повідомив про 3 загиблих.

Що Зеленський каже про атаку на Київ?