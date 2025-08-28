Під атакою книгарня Readeat?

Про пошкодження Readeat повідомив власник закладу Дмитро Феліксов. За його словами, внаслідок вибухової хвилі в книгарні вибило вікна, передає 24 Канал.

Приміщення, обладнання та книжки вкрилися пилом і брудом, проте серйозних руйнувань вдалося уникнути.

Вибухова хвиля пошкодила книгарню Readeat / Фото з фейсбуку Дмитра Феліксова

"Книгарня, її обладнання та книжки припали пилом та брудом, який ми приберемо в найближчі декілька годин", – зазначив Феліксов. Він додав, що заклад відновить роботу вже сьогодні, 28 серпня, об 11:00.

Під ударом ще одна відома книгарня?

Пошкоджень зазнала і книгарня "КнигоЛенд" на Олімпійській. У повідомленні на сторінці закладу зазначено, що вибухова хвиля розбила вікна, пошкодила приміщення та зіпсувала частину книжок.

"Приносимо щирі співчуття всім, хто постраждав цієї ночі, ми з вами, міцно обіймаємо", – ідеться у зверненні. Попри збитки, книгарня продовжує працювати.

Що відомо про атаку ворога?