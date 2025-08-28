Усі вони вижили. Деталі журналісту NV розповіла мешканка, яка також ховалася в укритті, передає 24 Канал.

Що відомо про зруйнований будинок у Києві?

У підвалі зруйнованого ворогом житлового будинку перебувало близько 20 людей. За словами очевидиці, після вибуху надворі розпочалася пожежа, а в укриття почала надходити вода та велика кількість пилу.

На щастя, мешканцям вдалося вибратися з підвалу.

Окрім того, вони розповіли про тяжкі умови роботи для рятувальників, які прибули на місце події, коли поруч іще тривала атака російських БпЛА.

До слова, за даними начальниці управління комунікацій ДСНС Світлани Водолаги, найбільше людей постраждало в Дарницькому районі столиці, де росіяни поцілили у житловий будинок. Зруйновано під'їзд з 1 по 5 поверхи. Саме на цій локації відомо про 7 загиблих, серед яких – дитина.

Комбінований удар по Києву 28 серпня: деталі