Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Clash. Російські війська вночі знову атакували Київ, застосувавши новітні ударні безпілотники "Герань-3".

Що відомо про "Герань-3"?

Ці дрони-камікадзе мають реактивні двигуни, здатні розвивати високу швидкість, а їхнє технічне оснащення викликає міжнародний резонанс.

Росія атакувала Київ реактивними дронами: дивитися відео

Падіння збитих безпілотників у столиці дозволило українським експертам ретельно дослідити конструкцію "Герані-3". Як з’ясувалося, у дронах використовується силова установка PBS TJ40-G2 із тягою у 400 ньютонів. Цей двигун виробляє чеська компанія PBS Velká Bíteš.

Реактивні "Герані-3" над столицею / Фото: Clash

Крім того, у системі керування були виявлені китайські компоненти – зокрема, модуль контролю двигуна Swivel SW400 Pro.

Камікадзе дрон оснащений блоком керування двигуном від китайського двигуна Swivel SW400 Pro / Фото: Clash

Блок управління моторами від китайського двигуна Swivel SW400 Pro/ Фото: Clash

А паливна система дрона містить насос Bosch 0-580, який зазвичай застосовується у цивільних автомобілях.

Росія б’є Київ новими "Геранями-3"/ Фото: Clash

Таким чином, міжнародне походження комплектуючих вказує на масштабне використання Росією деталей подвійного призначення для створення нових ударних безпілотників.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив застосування реактивних дронів.

Про застосування "Гераней-3" у повітряному просторі Києва ще вчора повідомляли OSINT-спостерігачі за стратегічною та тактичною авіацією Росії. Зокрема, зафіксували проліт реактивного БпЛА над Лівим берегом столиці.

