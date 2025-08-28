Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Clash. Российские войска ночью снова атаковали Киев, применив новейшие ударные беспилотники "Герань-3".

Что известно о "Герань-3"?

Эти дроны-камикадзе имеют реактивные двигатели, способны развивать высокую скорость, а их техническое оснащение вызывает международный резонанс.

Падение сбитых беспилотников в столице позволило украинским экспертам тщательно исследовать конструкцию "Герани-3". Как выяснилось, в дронах используется силовая установка PBS TJ40-G2 с тягой в 400 ньютонов. Этот двигатель производит чешская компания PBS Velká Bíteš.

Реактивные "Герани-3" над столицей / Фото: Clash

Кроме того, в системе управления были обнаружены китайские компоненты – в частности, модуль контроля двигателя Swivel SW400 Pro.

Камикадзе дрон оснащен блоком управления двигателем от китайского двигателя Swivel SW400 Pro / Фото: Clash

Блок управления моторами от китайского двигателя Swivel SW400 Pro/ Фото: Clash

А топливная система дрона содержит насос Bosch 0-580, который обычно применяется в гражданских автомобилях.

Россия бьет Киев новыми "Геранями-3"/ Фото: Clash

Таким образом, международное происхождение комплектующих указывает на масштабное использование Россией деталей двойного назначения для создания новых ударных беспилотников.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил применение реактивных дронов.

О применении "Гераней-3" в воздушном пространстве Киева еще вчера сообщали OSINT-наблюдатели за стратегической и тактической авиацией России. В частности, зафиксировали пролет реактивного БпЛА над Левым берегом столицы.

