OSINT-дослідники показали орієнтовну мапу руху ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на monitoring.

Куди летіли ракети й "Шахеди" вночі 28 серпня?

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі противник залучив 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, 598 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Окрім того, на Україну летіли 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" (із повітряного простору Липецької та Воронезької областей), 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (із Брянської та Воронезької областей), а також 20 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області).

Зверніть увагу! Станом на ранок 28 серпня атака тривала, тож дослідники не додали на мапу маршрут руху дронів, які ще знаходилися в повітрі.

Мапа руху ракет і "Шахедів" / Фото monitoring

Вдалось знищити цивільні будинки, залізничну інфраструктуру, можливо, це і було заплановано,

– написали автори мапи.

Нагадаємо, у збитих безпілотниках виявили чеські двигуни PBS TJ40-G2, китайські модулі контролю Swivel SW400 Pro та паливні помпи Bosch. Це новітні дрони-камікадзе "Герань-3".

Що відомо про наслідки обстрілу Києва?