Що пропонує Сенат щодо активів Росії?

Спільна ініціатива демократів та республіканців отримала назву REPO Implementation Act of 2025, повідомляє 24 Канал з посиланням на комітет Сенату США із міжнародних відносин.

Новий законопроєкт має внести зміни до ухваленого у квітні 2024 року REPO Act "Відновлення економічного добробуту та можливостей для українців" та дозволяє вилучати заморожені російські активи та використовувати їх для допомоги Україні.

Незаконна війна Росії в Україні призвела до катастрофічних руйнувань і втрат людських життів, і Путін має понести відповідальність. Використання заморожених російських державних активів – необхідний крок, щоб Україна мала ресурси для оборони та відбудови. Це дозволяє нам підтримувати Київ без додаткових витрат для американських платників податків,

– заявила демократка Джин Шахін.

За словами сенаторів, REPO 2.0 стимулюватиме адміністрацію президента Дональда Трампа та союзників США у G7 розпочати регулярне вилучення заморожених активів на користь України.

Законопроєкт передбачає:

Близько 5 мільярдів доларів заморожених російських активів переведуть під юрисдикцію США на рахунок із нарахуванням відсотків;

Щонайменше 250 мільйонів доларів із цього рахунку надаватимуть Україні кожні 90 днів;

США проводитимуть дипломатичну кампанію, щоб переконати союзників спрямовувати кожного кварталу не менш як 5% (близько 15 мільярдів доларів) заблокованих російських коштів на користь України;

Регулярно складатимуть звіт про те, скільки російських активів ще залишилося за межами США.

Новий закон забезпечить передбачувану підтримку України, закріпивши розподіл активів за графіком. Це ще більше посилить тиск на фінансових покровителів режиму Путіна. Конгрес уже дозволив передачу російських активів Києву, а тепер ми створюємо механізм регулярних виплат,

– додав сенатор Річард Блументаль.

Що у ЄС говорять про заморожені активи?

За інформацією Reuters, у Європі теж активно обговорюють використання заморожених російських активів. Зокрема, європейські лідери розглядають застосування цих коштів для надання Україні так званої "репараційної позики".

Ідея полягає у тому, щоб замінити ці активи безвідсотковими облігаціями Єврокомісії, гарантованими державами-членами, що дозволить обійти можливе вето Угорщини, яка проти використання коштів Росії, та розмістити активи під вигідніші відсотки.

Водночас Україна розпочне виплати за цією позикою лише після отримання компенсацій від Росії за завдані війною збитки.

Важливо! Після початку війни країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку, що зберігалися за межами РФ. Найбільший обсяг – близько 210 мільярдів євро – заблоковано в ЄС, зокрема в міжнародних депозитаріях Euroclear у Бельгії та Clearstream у Франції. Євросоюз вже спрямовує відсотки з цих коштів на виплату 50 мільярдів доларів кредиту, наданого Україні країнами G7.

Як використовують заморожені російські активи?